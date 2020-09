Gaat de politie AMG's inzetten als radarauto? - Autoblog.nl

Gaat de politie hardrijders aanpakken met onopvallende AMG radarauto’s? Het lijkt er wellicht op.

Met een app als Flitsmeister kun je ‘veilig’ wat harder over de snelweg rijden dan toegestaan. Het is en blijft een gok, want ook deze app is natuurlijk geen honderd procent garantie. Omdat flitsers langs de kant van de weg binnen no-time op de app en radio gemeld worden moet de politie een ander wapen verzinnen.

Afgelopen maand werd bekend dat de politie daarom onopvallende radarauto’s gaat inzetten. Dit zijn gewone auto’s die tussen het verkeer rijden. Iemand die te hard gaat en de auto inhaalt zal automatisch op de bon worden geslingerd. De automobilist hoeft niet gestopt te worden en krijgt een envelop van het CJIB thuisgestuurd.

Wat de politie natuurlijk niet bekend heeft gemaakt is met welke auto’s ze gaan rijden. Flauw hoor. Misschien dat we nu toch een antwoord daarop hebben. De huidige vloot van politieauto’s bestaat uit onder andere de Audi A6 en de B-klasse van Mercedes. Het is daardoor aannemelijk dat modellen van deze merken ingezet gaan worden in een onopvallende vorm.

Op sociale media circuleren deze foto’s van twee exemplaren van de Mercedes-AMG A35. Het de instap-AMG met 306 pk uit een tweeliter viercilinder turbomotor. Achter de vooruit lijkt een radarmodule verstopt te zitten. Beide AMG’s staan al een tijdje op kenteken, het zijn dus geen gloednieuwe auto’s. Of de informatie klopt valt niet te achterhalen. Alleen oom agent kan daar een antwoord op geven, maar daar hoeven we natuurlijk geen antwoord van te verwachten.

Toch kan deze Autoblog dienstmededeling geen kwaad. Let dus even extra op, mocht je deze politie AMG’s zien rijden. Laat ook zeker in de comments weten als jij dit mysterie hebt opgelost en wél kan bevestigen waar we naar kijken.