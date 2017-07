Gallery: deze babe racet ook

Talent by the bucketloads.

Na een hoeveelheid regen waar de honden geen brood van lusten, gokken we dat je wel toe bent aan wat zonnigs op je scherm(pje). Gelukkig stuiten we in onze nimmer aflatende zoektocht naar schone dames die “iets” met auto’s doen op Claire Jedrek. En inderdaad, ze doet “iets” met auto’s.

Jedrek komt uit Singapore en deed voorheen haar ding als bekende fitness trainer en “TV personality”. Doordat ze middels haar werkzaamheden met Formule 1 te maken kreeg werd de interesse gewekt. Claire begon in de karts en stapte vervolgens over naar de Malaysian Super Series.

In 2014 behaalde Jedrek in dat kampioenschap een 7e positie in de eindstand en dat tegen 36 mannelijke concurrenten. Verder is bar weinig te vinden over de (hoogstwaarschijnlijk imposante) racecarrière van mevrouw, maar we hebben wél plaatjes voor je.