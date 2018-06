HEET! Dit is de nieuwe vriendin van Stoffel Vandoorne

De Belg heeft naar verluidt een rijderscoach met benefits.

Sinds kort heeft McLaren voormalig Indycar-held Gil de Ferran aangesteld, als ‘informal consultant’. Hoewel de titel van de man zo ambigue mogelijk is gehouden, wordt hier en daar beweerd dat het Gil’s taak is om Stoffel Vandoorne wat te ondersteunen. Onze zuiderbuur kende namelijk een glansrijke carrière is de opstapklasses, maar wordt zoals zovelen voor hem momenteel gekookt door teamgenoot Fernando Alonso. De Belg is al twaalf races op rij verslagen door zijn Spaanse teamgenoot in de kwalificaties. Ook in de races moet hij het doorgaans afleggen tegen de tweevoudig kampioen.

De in Parijs geboren Brazo de Ferran beproefde als coureur medio jaren ’90 zijn geluk in het Europese F3000 kampioenschap. Hij kwam uit voor Paul Stewart Racing, het team van de zoon van Jackie. Hoewel Stewart niet veel later de overstap maakte naar de F1 met zijn eigen team (het latere Jaguar en huidige Red Bull Racing), promoveerde Gil niet mee. Doch niet getreurd, in de Amerikaanse racerij bouwde hij alsnog een succesvolle carrière op en won hij onder andere de Indy 500. Daarna maakte hij de switch naar de pitmuur en was hij als manager onder andere betrokken bij het F1 team van BAR Honda. Maar dat alles is voor dit bericht eigenlijk van generlei belang, want we moeten het nog hebben over de benefits. Gils beste prestatie in zijn leven is namelijk het creëren van zijn dochter Anna (no offence, broer van Anna).

Anna werd geboren in 1995. Als kleine dabber werd ze door haar ouders naar het Britse Oxford gestuurd voor wat puike scholing. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want Anna ging daarna naar vermaard partyschool ‘The U’ (video) in Miami en heeft nu de ambitie om bij NASA te gaan werken zangeres en model te worden. De knappe blondine geniet van het leven in het zonnige Florida, maar getuige haar gezellige Instagram-account ziet ze ook meer van de wereld, zoals de pitstraat van Monaco. Hard bewijs dat Anna tegenwoordig rolt met Stoffel vormen deze foto op Stoffels Instagram van een gezellig etentje eerder dit jaar en de foto daaronder van Stoffel en Anna op een duikplank.

Saillant detail: eerder ging Anna nog met de Amerikaanse Indycar coureur Sage Karam. De jonge deerne houdt dus wel van mannen die hetzelfde beroep als haar vader uitoefenen.



Maak hiervan wat je zelf wil…Maar de belangrijkere vraag: ga jij nu toch ook maar een brandvrij pak en een goede valhelm kopen, of heeft Danny Ric beter werk geleverd?