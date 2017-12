Hier, een kalender met babes en Amerikaanse oldtimers

'Murica!

Vrijdagavond, altijd een goed moment voor wat babes op je beeldscherm. Dit keer hebben we gekozen voor de Girls & legendary US-Cars kalender van Fotograaf Carlos Kella. Het is niet de eerste keer dat Carlos dit kunstje flikt, want in 2015 berichtten we ook al over zijn kalender voor het jaar 2016. Sterker nog, het exemplaar van dit (volgend?) jaar is de tiende editie van de datumwijzer.

Op de beelden vind je onder andere een Buick Super Convertible (1953), Dodge Charger SE (1972), Plymouth Barracuda (1970) en Pontiac LeMans (1972). In tegenstelling tot de meeste kalenders betreft dit exemplaar geen maandkalender, maar een weekkalender. Dat is dus dik vier keer zoveel kijkplezier. Helaas is er online slechts een selectie van de foto’s beschikbaar, waardoor je als je alles wil zien 40 Ekkermannen zal moeten dokken. Oordeel zelf of dat de moeite waard is.