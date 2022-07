Overzicht kentekens onherkenbare politieauto’s

Want de echte ‘mobiele flitsers’ zijn natuurlijk de onherkenbare politieauto’s die vergeten zijn om het politie sticker pakket op hun auto te plakken.

Op de rem trappen en netjes de maximumsnelheid aanhouden is niet zo moeilijk met een opvallende politieauto voor- of achter je. Het is een ander verhaal als een onherkenbare politieauto verstopt zit tussen het verkeer. De politie in Nederland gebruikt een divers wagenpark om zich met onopvallende voertuigen door het verkeer te bewegen. En dan is het even schrikken als je “Stop. Politie” ziet opduiken.

Het is niet eenvoudig om dit soort auto’s uit het verkeer te vissen. Juist door allerlei verschillende merken te gebruiken kan er verwarring ontstaan. We helpen je een handje aan de hand van een lijst gebaseerd op ‘eigen onderzoek’.

BMW, Kia, Peugeot, Mercedes, Volvo, zelfs een Tesla. Er zit geen rode draad in wat oom agent gebruikt als onherkenbaar vervoersmiddel. Over het algemeen zijn het niet de lulligste uitvoeringen.

Mocht een stopteken genegeerd worden dan hebben de agenten in de meeste gevallen genoeg PK aan boord om een verdachte bij te houden tot er versterking in het leven is geroepen. Verder valt een voorliefde voor stations op aan het onderstaande lijstje.

Hieronder een opsomming van kentekens van onherkenbare politieauto’s, die wij het laatste jaar tegen kwamen. Aanvulling mét bewijs? Laat het weten in de comments!