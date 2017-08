RIP: sexy Russische motor-babe is niet meer

En dat maakt ons verdrietig.

Een triest bericht bereikte ons vandaag uit Rusland, via de Britse kwaliteitspublicatie The Sun. Olga Pronina, onder haar volgers op Instagram beter bekend als ‘Monika’, is gestorven tijdens een ongeluk met een motor in Vladivostok.

De 40-jarige vrouw genoot bekendheid in de wereld van @dizono omdat ze een hete bikerchick was. Op Instagram plaatste de 40-jarige regelmatig foto’s en video’s van haar stunts met motoren, waarbij ze doorgaans schaars gekleed was. De Instagram-pagina in kwestie is inmiddels uit de lucht gehaald.

Olga zocht regelmatig het gevaar op, door bijvoorbeeld op hoge snelheid overdwars op de motor te gaan zitten terwijl ze een drankje dronk met een rietje en dat soort capriolen. Onlangs waarschuwde ze haar volgers nog dat ze niemand zou aanraden haar acties te kopiƫren:

“By the way, doing 250kmph and holding one hand is very uncomfortable. I do not recommend. But I got my adrenaline dose.”

Helaas kan je doorgaans maar ‘zo vaak’ het gevaar opzoeken voordat het je een keer duur komt te staan. Dat neemt niet weg dat de dood van Olga tragisch is. De parttime kapster laat een kind achter.