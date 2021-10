The Collectables – Audi TT-RS

Die heerlijke Audi 5 cilinder in een Audi TT jasje, daar wordt TT fanboy Wouter wel gelukkig van.

Audi TT’s, Wouter heeft er wel een historie mee, maar dat verhaal is waarschijnlijk wel bekend dus oude koeien uit de sloot halen laten we voor nu even.

Vandaag is namelijk de 5 cilinder in de Audi TT-RS de ster. Vierwielaandrijving en die vijfcilinder krijg je ook in een RS3. Maar de TT-RS voegt daar nog echt karakteristiek design aan toe.

Uiteindelijk is een goed geslaagde coupé (en dat is de TT) toch iets magisch. We kunnen allemaal 10 keer zeggen dat een 5-deurs praktischer is. Meer hoofdruimte, handig om in te stappen voor je passagiers. Ja, maar het is geen coupé!

In 2016 kwam de 2e versie van de Audi TT-RS. De eerste TT-RS kwam na het drastische redesign van het designicoon wat de Audi TT echt is. Van de 3e generatie van de Audi TT (normaal gesproken uitgerust met een viercilinder) kwam gelukkig ook weer een TT-RS versie.

De motor werd destijds voor de TT-RS compleet vernieuwd. De vijfcilinder levert in de meest recente versie maar liefst 400 pk en 480 Nm aan koppel.

Tegelijkertijd is het blok 26 kg lichter dan zijn voorganger. Het 2.5 TFSI blok is overigens al 9 jaar op rij winnaar bij de International Engine of the Year Awards. Dus niet alleen vinden die vijfcilinder-roffel heerlijk.

In de video gaat Wouter op stap met een zwart exemplaar dat op dit moment geveild wordt bij the Collectables. Zet je volume hoog en geniet!

