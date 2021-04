The Collectables - BMW E39 M5 - Autoblog.nl

Kennen jullie hem nog, die video uit de BMW serie: ‘The Hire’ waarin Madonna over de achterbank vloog van links naar rechts? Dit is niet die video. Dit is wel zo’n BMW M5.

Clive Owen die als ‘Transporter avant la lettre’ figureert in een BMW E39 M5 commercial. Toegegeven, daar moet je toch een bepaalde leeftijd voor hebben om die referentie te snappen. @rubenpriest En @machielvdd zitten mij op dit moment namelijk vrij schaapachtig aan te kijken op Autoblog HQ.

Maar de BMW E39 M5 heeft sowieso vaker in de schijnwerper gestaan gedurende zijn historie.

Zo koos Alex Roy juist de BMW E39 M5 als de auto om het Amerikaanse record van Coast to Coast te verbeteren. De combinatie van relatief anonieme looks, ruim voldoende vermogen, veel comfort en hoge betrouwbaarheid zorgde ervoor dat hij dit model koos.

Het lukt hem in 2007 om een nieuw record te zetten, in precies 32 uur en 7 minuten.

Wouter rijdt vandaag met een facelift model van de E39 M5. Dit betekent dat dit exemplaar de modernere koplampen heeft (met de zogenaamde corona ringen), aangepaste achterlichten en ook PDC aan de voorzijde. En oh ja, het is een van de auto’s van The Collectables mede-oprichter Tom, die hem zelf sinds 2015 in bezit heeft.

Het interieur is opgefrist met onder meer nieuwe grijze wijzerplaten in het instrumentarium, het grotere (6.5-inch) display / navigatie (met de cassette speler erachter verscholen!) en een kleiner stuurwiel. Ook technisch werden er kleine aanpassingen (met name rondom de VANOS) gedaan.

Kijk de video om te zien of Wouter zich ook Clive Owen waant in dit exemplaar.

De E39 M5 veiling op The Collectables staat nu live.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.