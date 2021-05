The Collectables - Maserati Levante - Autoblog.nl

Maserati, ja die maken tegenwoordig ook SUV’s! En deze Maserati Levante met 400 pk op The Collectables is nog leuk ook.

Als je op zoek bent naar een praktische SUV met wat pit is de keuze enorm. De Duitse automerken hebben een groot aanbod in die categorie snel en ruim. Mag het bruut en lomp zijn dan kun je ook nog iets uit de Verenigde Staten shoppen. Maar tegenwoordig kun je ook in Italië terecht.

Enkele jaren geleden kwam de Maserati Levante op de markt, dit exemplaar dat op The Collectables wordt aangeboden is een lekkere uitvoering. Het gaat hier om de S GranSport, met de door Ferrari ontwikkelde V6 onder de motorkap. Goed voor een heerlijke 430 pk. En van de Italianen weet je dat het niet alleen goed vooruit gaat, maar dat het ook nog eens lekker klinkt. Top als je eens alleen in de Levante zit en het gaspedaal wat dieper intrapt.

De Maserati Levante GranSport S op The Collectables komt uit 2017 en heeft 83.000 kilometer op de teller staan. Door de kleur Grigio Maratea kun je er overal voor de dag mee komen. Het uiterlijk van de Maserati geeft al een signaal af dat jij geen dertien in een dozijn SUV wenst te rijden.

Bekijk de rij-impressie van Wouter om de Levante in beweging te zien. En om die V6 te horen.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.