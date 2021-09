The Collectables: No Reserve BMW Z4 M Coupé

Deze BMW Z4 M Coupé maakt hebberig. En hij komt van een bijzondere eigenaar. De veiling is ook No Reserve, dus deze Collectables Z4 M wordt gegarandeerd verkocht.

We hebben er weer eentje, een ‘No Reserve’ veiling bij the Collectables. Ditmaal een BMW Z4 M Coupé. Net als de M Coupé op basis van de Z3 een model dat weleens vergeten wordt als mensen een rijtje M modellen opdreunen.

Hoe zat het ook al weer met deze Z4 M?

4 Jaar na de introductie van de cabrio kwam de Coupé. De proporties waren die van een traditionele sportwagen, maar de messcherpe lijnen geven deze generatie Z4 toch een compleet uniek aanzien. De Z4 Coupé was er naast de 3.0 zes-in-lijn, ook direct in M versie.

BMW Z4 M Technisch

Technisch gaf BMW invulling aan de Z4 M door terug te grijpen naar de E46 M3. Onder de langgerekte motorkap is daarom dezelfde magistrale 3,2 liter grote en 343 pk sterke zes-in-lijn te vinden. Het sperdifferentieel komt eveneens bij de E46 M3 vandaan, terwijl de remklauwen en -schijven afkomstig zijn van respectievelijk de M3 Competition en M3 CSL.

Het welbekende ongeblazen S54-blok maakt rijden in de E46 M3 al tot een groot genoegen. In een lichtere en compactere auto is het dus helemaal feest! Kenmerkend voor de Z4 range is dat je bijna OP de achteras zit. Kijk hieronder de video om te zien wat Wouter er van vindt.

De Z4 M kan overigens ook nog eens worden gerekend tot de meest zeldzame modellen uit de geschiedenis van BMW M. In totaal zijn er niet meer dan 9.345 van deze Z4 M’s van de band gerold, waarvan minder dan de helft als Coupé.

Zoals gezegd, deze BMW Z4 M wordt op dit moment geveild bij The Collectables. Zonder minimumprijs, dus ‘No Reserve’. Hij wordt dus sowieso verkocht!

