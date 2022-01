Vacatures Autoblog.nl

Redacteur Autoblog.nl en Apparata.nl

Op Autoblog en Apparata hebben we het elke dag over de leukste onderwerpen die er zijn: auto’s, mobiliteit, tech, gadgets, streaming en games. Dat doen we niet alleen, maar met een team.

Zowel voor Apparata als voor Autoblog zijn we op zoek naar een uitbreiding op de redactie. Ben jij die kritische nieuwe schrijver voor onze redactie waar we naar op zoek zijn?

We zoeken dus naar een duizendpoot, iemand die zowel voor Autoblog als Apparata gaat schrijven.

Voordat je in al je enthousiasme je keurig doorgenomen CV onze kant opstuurt staat hieronder een korte opsomming waar we naar op zoek zijn.

Je kunt foutloos Nederlands schrijven

Ervaring met WordPress is een pré

Je kunt snel schakelen qua onderwerpen: van het laatste autonieuws tot een artikel over de gaafste Netflix-film van dit moment

Hete nieuwtjes vinden, op de hoogte zijn van de nieuwste trends en het maken van leuke content is helemaal jouw ding

Je vindt het geen probleem om ’s avonds of in het weekend te werken

En wij bieden..

Een flexibele parttime baan (in overleg tussen de 12 en 40 uur per week) waarbij je kunt werken vanaf elke locatie naar keuze met een snelle internetverbinding, of vanaf onze redactie in de regio Rotterdam. Interesse gekregen? Mail dan een motivatie met je CV en twee proefartikelen (eentje voor Autoblog en eentje voor Apparata) naar [email protected]

Heb je vragen over deze vacatures, stel ze via [email protected]

We ontvangen reacties graag voor 31 januari!