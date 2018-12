Dit is de Girls & Legendary US-Cars kalender voor 2019

Jaaaaaah, daar is 'ie weer.

We hebben dit jaar nog veel te weinig aandacht besteed aan kalenders met babes. Deels komt dat door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is een van de B+ inzendingen van vorig jaar, namelijk de Stahlgruber Werkstattkultur Kalender (de naam alleen al, schm√∂llen), snoeihard voor de me too-bijl gegaan. Er is dit jaar wel een nieuwe kalender, maar in plaats van babes staan daar nu auto’s op. Ja, daar kunnen we natuurlijk helemaal niks mee bij Autoblog.

Gelukkig houdt fotograaf Carlos Kella voorlopig stand en viert hij dit jaar zijn 10-jarig jubileum als babekalender-maker. De Duitser komt uit Hamburg en daarom is het geen verrassing dat hij een fascinatie heeft met het land van de Hamburger. Zoals elk jaar staan zijn foto’s in het kader van de combo vrouwelijk schoon plus Amerikaanse oldtimers. De verzameling auto’s bestaat dit jaar onder andere uit een Auburn Boattail Speedster 851 uit 1969, een Studebaker Avanti uit 1963 en een Cadillac Fleetwood Series 75 uit 1939. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de nodige muscle cars vertegenwoordigd.