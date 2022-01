BMW M5 F90 CS

Voor leuke spots hoef je niet eens naar Laren of Amsterdam; Ik kwam deze heerlijke M5 CS tegen in mijn kleine dorpje Leimuiden. Ik kwam terug van school, en stuitte tot mijn verbazing op deze brute bak. Snel terug naar huis om mijn camera te halen, en met succes. Leuk praatje met de eigenaar gemaakt wie me ook wat foto’s van het interieur liet maken. Oftewel een leuke ervaring rijker!