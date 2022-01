DeLorean

Vorig jaar ben ik eens naar een lokale carmeet gegaan die vooral gericht is op klassiekers en youngtimers, daar stond deze DeLorean ook bij! Na een goed gesprek te hebben gehad met de eigenaar hebben we wat informatie uitgewisseld om eens wat foto’s te maken van z’n auto.

Zodoende! Foto’s zijn genomen in september vorig jaar, we wouden wat verschillende technieken en omgevingen proberen, dus lekker veel variatie in de foto’s. Lampen aan stokken vastgemaakt, rookbommen voor extra effect, vanalles wat!