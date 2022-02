Jaguar XJ, Bentley Eight

Afgelopen zomer heb ik voor mijzelf een jongens droom waar gemaakt. Vanaf jongs af aan heb ik altijd al een Rolls Royce of een Bentley gewild en het streven was dit te verwezenlijken voor dat ik 30 werd.

Afgelopen augustus was het dan zo ver na jaren dromen 4 maanden voor mijn 30ste verjaardag heb ik deze geweldige Bentley Eight gekocht. Hij verkeerde in uitstekende staat en met maar 97.000km op de teller was dit voor mij een buitenkans mijn eigen Bentley.