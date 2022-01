Lotus Exige V6 Roadster

Net iets meer dan een jaar geleden ben ik eigenaar geworden van deze Lotus Exige V6 Roadster uit 2014. Zoals te verwachten is echt elke meter die ik ermee rijd fantastisch, waardoor ik afgelopen jaar 2x zoveel heb gereden als ik normaal met mijn hobby-auto doe. Dit komt ook door de roadtrip die ik afgelopen september met mijn vriendin naar Zuid-Europa heb gemaakt. In 3 weken tijd hebben we bijna 5.000km afgelegd en daarin o.a. Italië, Kroatië en Slovenië aangedaan. Uiteraard zaten er ook veel “Alpense” bergpassen op de route :) Gezien de beperkte bagageruimte voelde het soms als backpacken, maar het is het waard geweest! Wat een onvergetelijke trip was het!

Tijdens onze reis heb ik dan ook veel foto’s gemaakt van de Exige op verschillende locaties (voor de geïnteresseerden: @blackxige op Instagram) . Deze foto’s heb ik altijd met mijn telefoon geschoten en hoewel ik ze opzich niet slecht vond, had ik wel steeds meer hunkering naar een echte camera om “het perfecte plaatje” te kunnen schieten.

Vorige maand was ik jarig en heeft vrouwlief me verwend met een mooie camera! Zin om te wachten op mooi weer had ik niet, dus de Exige mocht bij uitzondering op een druilerige dag naar buiten. Om droog te kunnen fotograferen leek het mij een goed idee om de parkeergarage van de lokale IKEA maar even uit te proberen, daar had ik toevallig een paar dagen ervoor een mooi hoekje gespot. Dit is dus het resultaat en ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben aangezien de Exige erg vies was en het eigenlijk mijn eerste fotoshoot is! Tips zijn uiteraard meer dan welkom :)