Megane RS

De nieuwe auto van m’n moeder! Van een C4 Cactus naar een Megane RS Throphy, prima upgrade al zeg ik het zelf ;)

We waren aan het kijken voor een goede hybride/elektrische auto maar kwamen al snel tot de conclusie dat het nog te vroeg is hiervoor. Toen kwamen we op het idee dat ze eens iets echt leuks kon kopen 2e hands, de blik viel al snel op een A45, Focus RS, Impreza STi en een Megane RS. Stom toevallig kwam er een nette Throphy met nog geen 20.000km op de teller bij onze vaste garage te koop, meteen gebeld voor een proefrit en 3 weken later stond ie op de oprit!