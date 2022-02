Jaguar XJR575

De XJ is een wat merkwaardig vormgegeven auto. Ik vind hem nooit helemaal geslaagd, maar hij heeft wel wat. De XJ werd geproduceerd van 2010 tot 2019. Hoeveel er gemaakt zijn kan ik niet achterhalen. Dit exemplaar is uit 2018, en was het topmodel met een opgevoerde motor en allerlei luxe.