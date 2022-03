BMW E91 335i Touring

Dit is niet echt een spot, want het is mijn eigen auto. ;-)

Maar wel een met een bijzonder verhaal, want deze BMW heb ik zelf geïmporteerd uit Japan. Deze auto was een demo-model van een van de bekendere BMW tuners uit Japan, namelijk ‘Studie AG’. Die hebben een eigen BMW GT4 race team en al duizenden BMW’s getuned in Japan. Naar mijn weten is dit een van de enige in Europa.

Wat ook bijzonder is dat ze in Japan links rijden, maar LHD auto’s een statussymbool zijn. Zo ook mijn 335i Touring.

Wat is er aangepakt:

Volledig M-sport uitgeleverd

Le Mans Blue met Dakota Terra leer interieur

Recaro Sportster stoelen in Dokato leer

Bilstein B16 met Ride Control onderstel (ARC Bushes)

19″ E46 M3 CSL Velgen – Brembo Big Brake kit

ARQRAY Quad uitlaat

3D Design bumperkit, AC Schnitzer spoiler, dakrails verwijderd

Zie ook: https://www.studie.co.jp/bestitems/owners/detail.html?owners_id=576