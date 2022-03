BMW M4

Vorige week heb ik samen met een kameraad een klein grapje uitgehaald, door met deze auto op het 18 septemberplein in Eindhoven te gaan staan en een klein statement te maken richting de hoge brandstofkosten. (Dit was nog voor de aankondiging van de accijnsverlaging)

Dit is 1 van de drukste punten in Eindhoven, dus het kon rekenen op veel positieve en leuke reacties ;)

Toen we weer vertrokken zijn we nog staande gehouden door een motoragent, die overigens veel begrip had voor onze actie en ons liever geen boete gaf, maar hij had de opdracht gekregen van een collega om ons te bekeuren. (parkeren voetgangersgebied)

Uiteindelijk achteraf nog bericht gehad dat de bekeuring na overleg alsnog verscheurd werd.