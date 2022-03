Land Rover Defender

Ik kreeg het verzoek om met deze zeer speciale Landrover Defender op pad te gaan.

Je zou het misschien niet direct zeggen, maar dit is een Defender van 275.000 euro.

Waarom zo duur? Dit is een speciale ‘Works V8 70th Anniversary’ editie.

Op 17 Januari 2018 lanceert Land Rover ter ere van haar 70e verjaardag de Defender 70th Edition V8 Works. De V8-aandrijflijn verschijnt in 150 speciaal geselecteerde en ontwikkelde Defenders voor de 70th Edition, aangevuld met een automatische achttraps ZF transmissie met sportmodus, opgewaardeerde remmen en gewijzigde wielophanging (veren, dempers en anti-roll bars). Ook exclusieve 18-inch Sawtooth-lichtmetalen wielen en 265/65 R18 all-terrainbanden behoren tot de standaarduitrusting. Dit exemplaar is één van de 11 links gestuurde Defender 110’s. Het gebruikte chassis komt uit september 2014 en had slechts 22.000km gemaakt. Na opbouw van deze 70th Edition Works heeft deze nog geen 500km gereden.

Zou jij het er voor over hebben?