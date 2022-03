Mercedes-Maybach S580

Een echte limousine, maar dan hypermodern. Op de foto waarop hij uit het parkeervak wegrijdt is goed te zien dat de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen sturen, waardoor de draaicirkel een stuk kleiner is. Op hogere snelheden draaien de achterwielen juist in dezelfde richting als de voorwielen, wat de stabiliteit en handelbaarheid schijnt te verbeteren. Hopelijk hebben ze bij Maybach geen last van ‘porpoising’.