Mercedes-Maybach S 680 X223

Primeurtje! Wat een bazen bak is dit! Wauw! Dit is de eerste en enige S 680 Maybach in Nederland, aldus de eigenaar. Onder de kap heeft deze Maybach een dikke 6L V12. En een prijskaartje van ongeveer 400.000 euro. Op verzoek van de eigenaar het kenteken weggewerkt.