Tel alle 1-nen op 1 april!

Ik plaatste al eens foto’s van allemaal tweeën, en augustus 2019 het bericht ‘Vieren moet je vieren’. (https://www.autoblog.nl/spot/2019/08/vieren-moet-je-vieren) De kilometers gaan wat minder hard door Corona, maar yes vandaag óp 1 april was het zover. Het volgende fotomoment in ‘mijn’ (want lease) Mégane IV GT205 Estate. Ter voorbereiding Radio 1 op voorkeuze 11 gezet en dat was het. De dagteller namelijk nooit gereset ;-).