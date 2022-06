BMW M3 (E46)

Deze M3, uit augustus 2004, is afkomstig uit Spanje, en in volstrekt originele staat, wat uitzonderlijk is. Want dit type M3 is helaas vaak ten prooi gevallen aan lieden die meenden het uiterlijk te moeten verfraaien (met spoilers, uitgeklopte wielkasten, 10 extra lampen, schreeuwerige kleuren, afschuwelijke herrie producerende uitlaten, etcetera etcetera). Sinds mei 2022 mag hij in Nederland rondrijden. De eigenaar is gelukkig van plan hem in deze staat te houden.