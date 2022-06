Aston Martin Valkyrie

Ongeveer een maand geleden heb ik deze foto’s gemaakt van de 2e Aston Martin Valkyrie in Nederland.

Deze is geleverd in Eindhoven bij Cito Motors, en momenteel staat hij bij het Aston Martin Testcenter in Nürburg voor de laatste checks om hem rijklaar te maken.

Erg bijzonder om deze machine in het echt te zien. Het lijkt een soort kruising van een F1 / LMP auto.

De auto komt ook daadwerkelijk op NL kenteken. Kosten? Ruim 3 miljoen euro.