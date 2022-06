Ferrari SF 90 stradale assetto fiorano

Afgelopen zondag hoorde ik een geluid dat niet bij de voorbij varende vrachtschepen op de Maas hoorde. Toch maar even gaan kijken wat er bij het restaurant tegenover mijn huis geparkeerd werd. Het was laag en breed en grijs en eigenlijk niet mooi, maar toch wat foto’s gemaakt voor liefhebbers. Zag wel steigerend paardje, en hoewel ik liefhebber van Italiaanse auto’s ben, wist ik niet wat het was. Een Roma zou ik herkend hebben, evenals een Panda. De modelinfo komt van de 15 jarige zoon van een vriend…