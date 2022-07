Lamborghini Countach LPI 800-4

Een tijdje terug deze Lamborghini op de foto gezet voor Supercar Society, wát een auto! De gloednieuwe Lamborghini Countach LPI 800-4 in een kleur (Luci del Bosco) die ook terug te vinden is op klassieke Lamborghini’s. Zeker in combinatie met de gouden velgen en het lichte interieur staat het fantastisch! Op de foto’s nog zonder kenteken in de garage, maar er zal wel mee gereden worden in de toekomst!