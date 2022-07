Porsche 956

Je hebt altijd baas boven baas, maar @fossilfurious op Instagram staat daar nog ver boven. Een ex Le-Mans Porsche 956 die omgebouwd naar straatlegaal is, dat is al geweldig. Er dan een roadtrip mee doen door Europa is nog vetter. Vervolgens eindigen door hem gewoon tussen een Range Rover en een X5 bij het Goodwood Hotel te plempen, dan is het toppunt bereikt.