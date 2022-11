Gespot – Aston Martin V8 Vantage Formula 1 Edition Roadster

Als ode aan de Astons die in de Formule 1 als safety car fungeren, is deze V8 Vantage F1 Edition tot stand gekomen. Het is geen gelimiteerd model, maar op het moment van vastleggen was dit het enige exemplaar op Nederlands kenteken. De F1 Edition is makkelijk te herkennen aan de kleur Aston Martin Racing Green (ook verkrijgbaar in twee andere kleuren), de enorme spoiler, de 21 inch velgen en de F1-logo’s. Met 24 pk extra en meer onderhuidse aanpassingen is hij ook een fractie sneller dan de normale Vantage.