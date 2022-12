Polestar 2 BST Edition 270 en Polestar 2 Performance

M’n broer nam deze week zijn Polestar 2 BST edition 270 in ontvangst, dus dan hebben we onze beide Polestars maar even bij elkaar vastgelegd op foto. De BST is zeker nog een tandje scherper dan de gewone Polestar 2, maar voor een uitgebreidere vergelijking wachten we nog even af tot het niet meer zo ijzig koud is en we iets veiliger de grens kunnen aftasten.