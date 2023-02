BMW M635CSi/M6

Ik was een paar weken geleden voor mijn werk in Hong Kong en had op de laatste dag wat tijd over om nog voor mijn vlucht naar Amsterdam door Hong Kong Central te wandelen. Daar kwam ik deze schitterende BMW M635CSi/M6 tegen. In Japan en de VS werd dit model verkocht als M6, in de rest van de wereld als M635CSi. Waarschijnlijk is dit een import uit Japan, want vrijwel alles wat uit Japan komt is momenteel enorm hot in Hong Kong. Schitterende uitvoering in onberispelijke staat.