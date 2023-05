Aston Martin V12 Speedster

Terwijl ik voor m’n werk foto’s aan het maken was van een tweetal BMW’s, kwam deze bijzondere schoonheid ineens aanrijden. Uiteraard kon ik het niet laten om even aan de eigenaar te vragen of ik wat platen mocht schieten. En zie hier het resultaat.

Volgens de eigenaar momenteel de enigste in deze kleur, daar hij hem samen met Aston Martin ontwikkeld heeft. Vervolgens is deze kleur ook op de Valkyrie beschikbaar gekomen.