Hele dure combi! Kenteken nummer 1 !

Tijdens een rondreis langs de westkust van Amerika hebben we een ‘Stars’ toer gedaan waarbij je langs de vermoedelijke huizen van grote sterren rijdt. Onderweg naar het huis van Bruno Mars spotte we in een niks zeggend zijstraatje een Maybach met een kenteken 9 uit Qatar. Toch maar even verder gekeken en stond er dus bij een eigenlijk vrij klein en lelijk huisje (uitzondering daar) dus ook een Rolls Royce met kenteken 1 uit Qatar, potentieel de duurste combi spot ooit? Niet op basis van de auto’s zelf maar wel op basis van de potentiële waarde van de kentekens?

Bij het huis stonden dus:

– Rolls Royce

– Maybach

– G63 AMG

– SLS AMG onder doek

– mogelijk klassike Rolls Royce onder andere doek?