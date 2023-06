Toyota Hilux

In de meivakantie ben ik samen met mijn vrouw naar Namibië gevlogen om daar 2 weken rond te trekken met een Toyota Hilux. Namibië is een ontzettend uitgestrekt land met veel onverharde wegen, dus een dergelijke auto als de Hilux was geen overbodige luxe. In totaal hebben we ongeveer 2500km gereden daar, waarvan misschien 300 km verhard. Het was 2 weken lang genieten om met deze auto te rijden daar. Geen 1 keer heeft de auto ons in de steek gelaten, en door de 4×4 kon je ook echt overal komen. De pick-up zat helemaal vol met alle campeerspullen die je nodig had, inclusief daktent. Absolute aanrader om daar eens heen te gaan.