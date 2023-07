Mercedes CL600

Het heeft even geduurd, maar daar is ie dan… mijn ‘nieuwe’ CL.

In 2018 kocht ik een S500 uit 2003 (dus Mopf) en die heb ik nog steeds. Dat is onze reisauto. Voor de korte afstanden heb ik iets anders. Sinds een jaar ben ik op zoek gegaan naar een mooie C215 (ook Mopf), omdat ik het design prachtig vind en het volgens mij een future classic wordt. Gezien mijn S500 ook ABC heeft, ken ik dit systeem redelijk goed.

Maar ja, het zoeken is een, het vinden een andere. Voor mij moest de CL niet zilver of zwart zijn en van binnen ook niet zwart en in een heel goede toestand zijn. (Dat waren trouwens ook mijn criteria voor de S500 destijds). Ik heb een Excel lijstje gemaakt om de markt goed te kunnen volgen. Heel Europa was mijn zoekgebied, want de markt hier in Oostenrijk is te klein. Motoren: 55 (M113K) of 600 (M275). 2 M113Ks heb ik gereden, het AMG uitlaatsysteem was mij te luid. OK, dan dus alleen het zoeken op een 600 begrenzen. Het fijne is dat je dan standaard Leder Exklusif hebt, dat is toch wel een andere kwaliteit.

In maart werd er in Luxemburg een CL600 uit 2004 aangeboden met 112k km. In April ben ik her heen gevlogen om te auto te zien en te rijden. Beviel goed. Wel wat kleine dingetjes, maar ik heb de eigenaar gezegt dat die deze moest oplossen. Heeft ie gedaan, bij Mercedes. In Juni had ik eindelijk weer tijd om naar Luxemburg te gaan. Van daar, over een weekend heen de auto naar Wenen gereden (bijna 1000km). De CL staat nog op export platen, maar wordt binnenkort hier op kenteken gezet. Ik ben heel blij dat het een blauwe is (Tansanitblau). Het Java beige leer komt beter over dan in mijn Travertinbeige S500.

Behalve te lange rit van Luxemburg naar Wenen rij ik er nog niet veel mee. Eerst op kenteken zetten. En het zal natuurlijk uitsluitend een zomer, weekend auto blijven. De M275 motor is fenomenaal…. wat een koppel (800Nm).