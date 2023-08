Mercedes-Benz 300 SL

Wezen toeren met de prachtige 300 SL van een vriend van mij. Wat een geweldige auto en genot om hier in de bergen mee te rijden.

De auto heeft een verleden en is daarom in deze staat. De auto is in de jaren 50 naar Cuba gegaan waar deze goud metallic is gespoten, later is de auto naar Texas gegaan en daar jaren in een schuur gestaan en uiteindelijk vorig jaar in Nederland terecht gekomen. De auto onderhuids gerestaureerd en als nieuw. De auto wordt goed gebruikt en heeft al een aantal rally’s er op zitten!