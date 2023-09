Porsche Carrera GT

Ik checkte een parkeergarage tijdens een spotdagje Düsseldorf welke ik normaal eigenlijk nooit check. Het was nog erg rustig op de Königsallee dus ik dacht ik duik ff een parkeergarage in… En met succes! Wát een spot voor Düsseldorf, voor mij een persoonlijke primeur, dan ook nog op Deens kenteken in deze unieke spec! Moest meteen aan deze CGT denken: https://www.autoblog.nl/nieuws/groene-carrera-gt-is-lekker-uniek-en-in-nederland-3495055 Zou het deze zijn of zou het een andere zijn? Ik heb geen idee!