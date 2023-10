BMW E46 M3 V10 DCT

Is dit de meest unieke BMW build tot nu toe? Deze E46 M3 is door Procar Zwolle onderhanden genomen. De standaard 6 in lijn was niet snel genoeg voor het circuit en gewoon omdat het kon is deze vervangen voor de S85 V10 uit de E60 M5. Doordat de motor dusdanig groot bleek te zijn voor de motorruimte heeft de carterpan ruimte moeten maken voor een dry sump olie systeem. Dit systeem zit in de achterbak gemonteerd. Wat deze build nog unieker maakt is de E92 M3 DCT automaat bak die aan de V10 gehangen. Na flink wat werk is de alles passend gemaakt en zijn zelfs de downshift blips in geprogrammeerd. Deze hele combinatie samen met het onderstel en de semi-slicks maken deze auto ongekend snel met een bizarre wegligging.