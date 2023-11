Bijzonder stemlokaal

Is dit het meest bijzondere stemlokaal van Nederland deze verkiezingen?

Vandaag toen ik mijn burgerplicht deed om te stemmen, mocht ik stemmen op wel een heel bijzondere plek.

Het stemmen duurde dan ook een flink stuk langer als normaal, niet omdat er zoveel te kiezen was en ik niet wist op wie, maar wel vanwege het feit dat er op dit stembureau toch wel een hele bijzondere collectie stond en ik me daar mooi even aan kon vergapen.