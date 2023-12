Koenigsegg One:1 KNC

Tijdje geleden deze unieke 1/7 Koenigsegg ONE:1, die gemaakt is van "Koenigsegg Naked Carbon" gespot in 🇪🇸. Met de KNC finish zijn trouwens maar 5 auto's ooit gemaakt 👏

KNC: Normaliter voorziet Koenigsegg de carbonfiber carrosseriedelen van een epoxylaag om het carbonfiber te beschermen. In dit geval werd de epoxylaag voorzichtig van de carrosseriedelen afgeschuurd totdat je letterlijk de structuur van het materiaal ziet. Het resultaat is een auto met een unieke uitstraling én een uniek gevoel. Wanneer je met je hand over de carrosserie strijkt, moet je letterlijk het weefsel kunnen voelen.