Toyota bB

Na het lezen van het bericht over de Corolla Rumion vond ik het wel eens tijd om mijn bB te delen.

Dit is mijn Toyota bB 1.3 4WD met het het orginele "Styling A pakket".

Met dit pakket heb je de spoilers op de voor en achterbumper en een aangepaste grill met blauwe verlichting.

Er zitten 11 speakers in het interieur vanaf fabriek en orgineel zit er een TV in.

Er is nog veel meer over te vertellen maar dan begint het op een verkoop praatje te lijken en dat is niet de bedoeling.