Ariel Atom 4

Halverwege 2023 heb ik deze Ariel Atom 4 geleverd gekregen, na meer dan een jaar wachten. Het stond al op mijn to do list om hem eens te uploaden, maar de winactie was het nodige zetje…ondanks dat ik voor deze auto niet zoveel aan wasbonnen heb :).

Hij is vol met alle (track) goodies zoals pneumatische sequentiele bak met flippers aan het stuur, 350pk upgrade, Ohlins, launch control, boost control, rembalans instelbaar, AP big brakes, forged wheels enz.

Hij heeft 3laags special paint met in de kleur Viper stryker orange (eerst goud, dan candy red en dan pearl clearcoat), in de zon verkleurt ie naar brons. Voor de wielen heb ik Porsche Weissgold geselecteerd👌🏻

Het is de eerste op Nederlands kenteken, inmiddels is er nog 1 bijgekomen op platen.