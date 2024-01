Ferrari Roma Spider

De eerste Roma Spider in Nederland, in de klassieke combinatie van zilvergrijze lak met een bruinrood cabriodakje. De hoge kont die nogal contrasteert met het verder slanke silhouet van de Roma is van Porsche afgekeken, ik moet er nog aan wennen. De eigenaar heeft er in ieder geval bijna € 380.000 voor betaald.