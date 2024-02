Ford Fiesta ST Edition

Sinds maart 2022 mag ik mijzelf de gelukkige eigenaar noemen van de gelimiteerde Ford Fiesta ST Edition. De Fiesta ST Edition is een speciale editie waarvan er slechts 500 van zijn gebouwd wereldwijd waarvan 200 exemplaren voor Europa en 300 stuks voor het het Verenigd Koninkrijk. Door de zeer beperkte vraag voor zulke specifieke hot hatchbacks in Nederland heeft Ford Nederland deze ST Edition officieel nooit geleverd in Nederland, al was het voor mijzelf meer dan voldoende reden om er 1 uit Duitsland te importeren.

De ST Edition aan is te herkennen is de exclusieve lakkleur genaamd ‘Azura Blue’ in combinatie met de metallic hoogglans zwarte details. Deze lakkleur is nagenoeg gelijk aan de welbekende blauwe kleur van de 3e generatie Ford Focus RS. Wat minder in het oog springt maar wel exclusief is voor de ST Edition is dat de auto standaard is voorzien van verstelbare KW-schokdempers waarmee die op de vooras 15 millimeter en op de achteras 10 millimeter dichterbij bij de grond ligt.