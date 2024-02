Haval H6

Op de auto zelf staat alleen Haval H6 en daar had ik nog nooit van gehoord; het blijkt een merk van Great Wall te zijn – dus een Chinese auto. Het lijkt me vergelijkbaar met een Kia Sportage – dezelfde wielbasis maar de Haval is wat zwaarder. Ik vermoed dat de RDW-catalogusprijs nogal overdreven is: ruim 80k, terwijl deze auto bijv. in Australië zo'n 33k AU$ kost, evenveel als de Sportage daar…