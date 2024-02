Mansory G63 AMG

Heel gaaf om een Mansory in Nederland te zien, en al helemaal in de stad waar ik woon. Al zijn de meningen daar over wel verdeeld. Ik zelf vind Mansory gaaf, het is vaak inderdaad over de top, maar het is leuk om eens iets anders dan een standaard grijsgekleurde G klasse te zien.

Overigens gaan de verhalen dat dit de nieuwe wagen van Rico Verhoeven is.