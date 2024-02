Mclaren 750S

Ik mocht voor Mclaren Eindhoven op pad met (volgens mij) de 1e Mclaren 750s op kenteken in Nederland.

Het verschil met de 720s is wat betreft uiterlijk erg klein, maar de 720s is al indrukwekkend om te zien, dus waarom zou je dat dan drastisch gaan veranderen?

Al met al blijft het een brute machine die de bijzondere grijze kleur naar mijn mening erg goed draagt.