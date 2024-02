Smart #1

Recent mocht ik een week op pad met de Smart #1. Het eerste model van het "nieuwe" Smart (nu 50% Mercedes en 50% Geely). Leuke auto voor wie een goed totaalpakket zoekt in een hip jasje. Ik heb 'm ook nog even naast een Smart Roadster gezet. Dan zie je pas goed hoe groot auto's tegenwoordig zijn. En dan is de #1 nog gelatief klein anno 2024 (formaat Volvo EX30).