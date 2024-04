Renault 5 Turbo

Een van de 4987 Renaults 5 Turbo (1820 Turbo 1 en 3167 Turbo 2) die er geproduceerd zijn door Alpine in de periode 1980/1984. De motor heeft een inhoud van 1397 cc en is achterin geplaatst en leverde 160 pk. Hij heeft dus ook achterwielaandrijving. Het gewicht was 970 kg. De Renault 5 Turbo 1 was oorspronkelijk bedoeld voor deelname aan rallyes. De Turbo 2 werd ontwikkeld voor gebruik op de openbare weg en maakte veel meer gebruik van gewone Renault 5 onderdelen. Dit exemplaar nam deel aan een grote Renault Alpine 'rally' die gisteren plaatsvond in Het Gooi.